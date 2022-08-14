Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка нещодавно випустила нову пісню - "Цей сон", яка зібрала кілька мільйонів переглядів на Ютубі та увійшла до топ-100 кліпів. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Леся поділилася фотографією, де позувала у сукні-сорочці. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи виглядом. Селфі Нікітюк розмістила у сторіс Інстаграм.

Варто зазначити, що Леся Нікітюк, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни відкрила Прихисток для українських біженців, які виїжджали із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк вирішила закрити проект, адже вже нема такого великого потоку людей. При цьому Леся зазначила, що деяким сім'ям вона продовжуватиме допомагати особисто.

Повідомлялося, що Нікітюк поділилася скрином, де був Стівен сигав.

"Актор-путініст Стівен Сігал приїхав до Оленівки і знімає фільм про війну на Донбасі", - було написано в заголовку.

"Ах ти ж погань", - написала емоційно Леся в сторіс.

Нагадаємо, Нікітюк жорстко пройшлася Стівеном Сігалом, який вирушив до Оленівки.

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк ідеально підкреслила фігурку сарафаном, вразивши українців.

Також Politeka писала, що Бідняков підколов Нікітюк, яка прогулялася Львовом у тапках.



