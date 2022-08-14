Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда недавно выпустила новую песню - "Цей сон", которая собрала несколько миллионов просмотров на Ютубе и вошла в топ-100 клипов. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Леся поделилась фотографией, где позировала в платье-рубашке. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя видом. Селфи Никитюк разместила в сторис Инстаграм.

Стоит отметить, Леся Никитюк, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны открыла Прихисток для украинских беженцев, которые выезжали из зоны боевых действий. А недавно Никитюк решила закрыть проект, ведь уже нет такого большого потока людей. При этом Леся отметила, что некоторым семьям она будет продолжать помогать лично.

Сообщалось, что Никитюк поделилась скрином, где был Стивен сигал.

"Актер-путинист Стивен Сигал приехал в Еленовку и снимает фильм о войне на Донбассе", - было написано в заголовке.

"Ах ты ж мразь", - написала эмоционально Леся в сторис.

Напомним, Никитюк жестко прошлась по Стивену Сигалу, который отправился в Еленовку

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