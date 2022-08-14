Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. А нещодавно стало відомо, що гурт разом із українськими колективами Ragapop, Alina Pash, Postman, Fo Sho, Luiku, Constantine, Krapka; KOMA, DJ Miura, Etapp Kyle, Daria Kolosova та E.Lina виступлять на угорському фестивалі Sziget. Там виступлять і російські колективи. При цьому Зарицька назвала українців "бездумним стадом", хто проти виступу українців на фестивалі, де будуть росіяни. Але багато українців продовжили критикувати колектив через своє рішення. А на нових сторіс Зарицька поділилася вже кадрами із фестивалю.

"Слава Україні, ми зараз на найбільшій сцені Європи, проходить саундчек гурту KAZKA сьогодні, нам дали таку можливість - бути спікером на найбільшому фестивалі Європи - Sziget. Сьогодні ми будемо, боже, мені аж перехоплює дух", - сказала Зарицька.

Варто зазначити, що Kalush Orchestra у свою чергу не стали виступати на чорногорському фестивалі, де мала виступити російська діджейка.

Нагадаємо, українці розкритикували артистів, які приїхали із росіянами на фестиваль Sziget, KAZKA не стрималася

Також Politeka писала, що солістку KAZKA Зарицьку після чергового концерту рознесли на повну

А ще Politeka повідомляла, що схудла Зарицька з KAZKA влаштувала гарячу фотосесію на тюках соломи.



