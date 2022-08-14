Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. А нещодавно стало відомо, що гурт разом із українськими колективами Ragapop, Alina Pash, Postman, Fo Sho, Luiku, Constantine, Krapka; KOMA, DJ Miura, Etapp Kyle, Daria Kolosova та E.Lina виступлять на угорському фестивалі Sziget. Там виступлять і російські колективи. При цьому Зарицька назвала українців "бездумним стадом", хто проти виступу українців на фестивалі, де будуть росіяни. Але багато українців продовжили критикувати колектив через своє рішення. А на нових сторіс Зарицька поділилася вже кадрами із фестивалю.
"Слава Україні, ми зараз на найбільшій сцені Європи, проходить саундчек гурту KAZKA сьогодні, нам дали таку можливість - бути спікером на найбільшому фестивалі Європи - Sziget. Сьогодні ми будемо, боже, мені аж перехоплює дух", - сказала Зарицька.
Варто зазначити, що Kalush Orchestra у свою чергу не стали виступати на чорногорському фестивалі, де мала виступити російська діджейка.
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Також Politeka писала, що солістку KAZKA Зарицьку після чергового концерту рознесли на повну
А ще Politeka повідомляла, що схудла Зарицька з KAZKA влаштувала гарячу фотосесію на тюках соломи.