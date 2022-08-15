Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що в роботі парамедика є перелік правил, яких слід дотримуватись.

Український співак Тарас Тополя, який з перших днів війни служить парамедиком у складі ЗСУ, зізнався, що іноді доводиться обманювати поранених товаришів по службі. Про це артист розповів в інтерв'ю "5 каналу".

Тарасу Тополі доводиться говорити брехню пораненим під час евакуації з поля бою. За словами артиста, це робиться для того, щоб під час евакуації переконати військовослужбовця в тому, що той обов'язково виживе.

"Коли надав йому першу медичну допомогу або поправив те, що зробили його побратими під час поранення, то твоє головне завдання – дати йому впевненість, що він житиме. І як би не було, що б ти не відчував усередині, ти маєш йому говорити: "Бл*ть, тримайся, все буде добре! "Вже летимо, залишилося три хвилини". А ти знаєш, що ще їхати хвилин сім”, - розповів Тарас Тополя .

Він також зізнався, що в роботі парамедика є кілька правил поводження з пораненими військовими і їх потрібно обов'язково дотримуватись, щоб не сталося лихо.

Насамперед у пораненого потрібно забрати зброю, бо вони можуть подумати, що це росіяни і почати шмаляти по своїх.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.