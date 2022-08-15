Украинский певец Тарас Тополя, который с первых дней войны служит парамедиком в составе ВСУ, признался, что иногда приходится обманывать раненых сослуживцев. Об этом артист рассказал в интервью для "5 канала".

Тарасу Тополе приходится говорить ложь раненым во время эвакуации с поля боя. По словам артиста это делается для того чтобы во время эвакуации убедить военнослужащего в том, что тот обязательно выживет.

"Когда оказал ему первую медицинскую помощь или поправил то, что сделали его собратья во время ранения, то твоя главная задача – дать ему уверенность, что он будет жить. И как бы ни было, что бы ты не чувствовал внутри, ты должен ему говорить: "Бл*ть, держись, все будет хорошо!" Уже летим, осталось три минутки". А ты знаешь, что еще ехать минут семь", - рассказал Тарас Тополя.

Он также признался, что в работе парамедика есть несколько правил обращения с ранеными военными и их нужно обязательно придерживаться, чтобы не случилась беда.

В первую очередь у раненого нужно забрать оружие, потому что они могут подумать, что это россияне и начать шмалять по своим.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.