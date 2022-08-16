Артист Тарас Тополя зазначив, що він не має права засуджувати чи прощати артистів, які змінили свою позицію з початком вторгнення росії в Україну.

Деякі українські артисти лише після початку повномасштабної російської агресії відмовилися від роботи у росії. Лідер гурту "Антитіла", волонтер та парамедик ЗСУ Тарас Тополя в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій розповів, як ставиться до таких знаменитостей.

Артист зазначив, що він не має права засуджувати чи прощати артистів, які змінили свою позицію з початком вторгнення росії в Україну. Співак додав, що гурт "Антитіла" закрив для себе росію з 2014 року.

"Я завжди роблю висновки. Нам ще тоді все стало ясно. Щодо суспільства, так, з одного боку, можна не пробачити. Але чим відрізняється імперія від України? Імперія робить експансивну політику. Росія сотнями років висмоктувала енергію, таланти у всіх сферах із колоній своїх і ставила собі на службу, – сказав Тарас Тополя.

Тарас Тополя вважає, що Україні лише піде на користь, якщо артисти поміняють свої імперські погляди та стануть на наш бік.

"Якщо нам якось змінювати своє бачення, то нам потрібно людей, які до війни мали інші погляди та переконання, і з нашого погляду робили неправильно, можливо, потрібно їх якимось чином вбудовувати у нову реальність. Щоб їхня енергія, талант працювали в Україну", - додав артист.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.