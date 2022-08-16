Артист Тарас Тополя отметил, что он не имеет права осуждать или прощать артистов, которые изменили свою позицию с началом вторжения рф в Украину.

Некоторые украинские артисты только после начала полномасштабной российской агрессии отказались от работы в рф. Лидер группы "Антитіла", волонтер и парамедик ВСУ Тарас Тополя в интервью журналистке Янине Соколовой рассказал, как относится к таким знаменитостям.

Артист отметил, что он не имеет права осуждать или прощать артистов, которые изменили свою позицию с началом вторжения рф в Украину. Певец добавил, что группа "Антитіла" закрыла для себя россию с 2014 года

"Нам еще тогда все стало ясно. Относительно общества, да, с одной стороны, можно не простить. Но чем отличается империя от Украины? Империя делает экспансивную политику. Россия сотнями лет высасывала энергию, таланты во всех сферах из колоний своих и ставила себе на службу, – сказал Тарас Тополя.

Тарас Тополя считает, что Украине только пойдет на пользу, если артисты поменяют свои имперские взгляды и станут на нашу сторону.

"Я всегда делаю выводы. Если нам как-то менять свое видение, то нам нужно людей, которые до войны имели другие взгляды и убеждения, и с нашего взгляда делали неправильно, возможно, нужно их каким-то образом встраивать в новую реальность. Чтобы их энергия, талант работали на Украину", - добавил артист.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.