Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - український бізнесмен, який запам'ятався всім після участі у "Холостяку" та активно веде соціальні мережі, а також нерідко розповідає про себе. Після того, як чоловік розлучився з переможницею проекту, він став більше часу приділяти іншим аспектам свого життя.

Цього разу Чоловік звернув увагу на важливість допомоги дітям та постраждалим.

«Хлопці! Хочу звернутися востаннє, у нас залишилося 4 дні до операції Віті. Вона буде 19 серпня, після цього збір буде закрито. Хто може і хто має бажання, будь ласка підтримайте збір. Ось реквізити мами» - розповів Міхалі і представив кадри з дитиною та реквізити для дитини, яка зараз потребує допомоги.

Як можна помітити, за кілька місяців мовчання Михайло почав показувати, як активно тренується і підтримує свою спортивну форму. Варто зазначити, що у молодості Заливако сильно хворів і мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Заради тих форм, якими він зараз хапається, йому довелося багато попрацювати.

"У мене були проблеми зі здоров'ям. Я все дитинство провалявся у лікарнях. У мене з кров'ю була проблема".

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