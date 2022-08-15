Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - украинский бизнесмен, который запомнился всем после участия в "Холостяке" и активно ведет социальные сети, а также нередко рассказывает о себе. После того, как мужчина расстался с победительницей проекта, он стал уделять больше времени другим аспектам своей жизни.

В этот раз Мужчина обратил внимание на важность помощи детям и пострадавшим.

«Ребят! Хочу обратиться последний раз, у нас осталось 4 дня до операции Вити. Она будет 19 августа, после этого сбор будет закрыт. Кто может и у кого есть желание, пожалуйста поддержите сбор. Вот реквизиты мамы» - рассказал Михали и представил кадры с ребенком и реквизиты для ребенка, который сейчас нуждается в помощи.

Как можно заметить, спустя несколько месяцев молчания Михаил начал показывать, как активно тренируется и поддерживает свою спортивную форму. Стоит отметить, что в молодости Заливако сильно болел и имел серьезные проблемы со здоровьем. Ради тех форм, которыми он хватается сейчас, ему пришлось много поработать.

"У меня были проблемы со здоровьем. Я все детство провалялся в больницах. У меня с кровью была проблема".

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