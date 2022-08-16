Популярна співачка Тіна Кароль згадала, якою була на початку своєї популярності ще до зміни імені та стилю.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль – відома українська співачка, яка мріяла стати відомою виконавицею з самого дитинства, несподівано згадала про своє минуле. Артистка виставила пам'ятний ролик одного зі своїх виступів.

"Крізь терни до зірок! Мрія завжди перемагає. Мріємо сміливо", – підписала ролик артистка. На відео ведучий, оголошуючи виступ артистки, презентував її Тетяною Ліберман, співачкою з Івано-Франківська.

«Відчувається характер 👏👏; Навіть любимо, наша своя 😍; Така маленька талановита Тіночка; Легендарний голос ❤️; Така була молода і вже у латексі 😍😂; вже в ті юні роки сяяла найяскравіше за всіх 🤍; Який латексний сарафан і зачіска та ноги; Завжди була модною та стильною!; Тіно, ви в дитинстві така гарна була 😍», - відповідають у мережі.

Майже десять років тому популярна українська співачка Тіна Кароль стала вдовою – її чоловік Євген Огір, від якого вона народила Веніаміна, помер у квітні 2013 року. З того часу артистка міняла і свій репертуар, і свої образи, незмінним залишилося одне – вона так і не вийшла заміж, і не впустила свого життя іншого чоловіка.

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