Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая мечтала стать известной исполнительницей с самого детства, неожиданно вспомнила о своем прошлом. Артистка выставила памятный ролик одного из своих выступлений.
"Сквозь тернии к звездам! Мечта всегда побеждает. Мечтаем смело", – подписала ролик артистка. На видео ведущий, объявляя выступление артистки, представил ее Татьяной Либерман, певицей из Ивано-Франковска.
«Чувствуется характер👏👏; Даже любим, наша своя😍; Такая маленькая талантливая Тиночка; Легендарный голос ❤️; Такая была молодая и уже в латексе 😍😂; уже в те юные годы сияла ярче всех 🤍; Какой латексный сарафан и прическа, и ноги; Всегда была модной и стильной!; Тино, вы в детстве так хороша была 😍», - отвечают в сети.
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Почти десять лет назад популярная украинская певица Тина Кароль стала вдовой – ее муж Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина, умер в апреле 2013 года. С тех пор артистка меняла и свой репертуар, и свои образы, неизменным осталось одно – она так и не вышла замуж, и не впустила в свою жизнь другого мужчину.
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