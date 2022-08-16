Телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович, родом з Білорусі, довгий час живе та будує кар'єру в Україні. У Бучі на Київщині він має будинок, саме до нього влізли російські окупанти. В інтерв'ю для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube він розповів, що російські війська винесли з його будинку.

"Ми ж не розуміли: стоїть будинок, не стоїть, прилетіла сюди міна чи снаряд, чи ні. Ну, просто зв'язку вже як такого не було. Але потім я приїхав: бачу, будинок стоїть, бачу, скло розбите. Зрозуміло, що товариші шукали щось незвичайне, намагалися стати ближчими до 21 століття", - розповів актор.

Дмитро Танкович не приховує, що інші будинки постраждали набагато сильніше, тож радіє, що у нього з дому практично нічого не винесли. Зокрема, найдорожчим, що забрали загарбники став вінчестер. На ньому було сімейне фото актора. Цю крадіжку він назвав дуже прикрою.

"Через те, що ми не колекціонуємо яйця "Фаберже", у нас немає дорогих золотих прикрас або картин, куплених на аукціоні... У нас просто хороший ремонт, але чогось дорого немає. Прикро за вінчестер, на якому були фотки . Ось це саме образливе. А решта – наживна справа», – зізнався Дмитро Танкович .

Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік.

Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні.

Також Politeka писала, що Танкович постраждав в перший же день відпустки з сім'єю.