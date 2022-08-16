Телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович, родом з Білорусі, довгий час живе та будує кар'єру в Україні. У Бучі на Київщині він має будинок, саме до нього влізли російські окупанти. В інтерв'ю для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube він розповів, що російські війська винесли з його будинку.
"Ми ж не розуміли: стоїть будинок, не стоїть, прилетіла сюди міна чи снаряд, чи ні. Ну, просто зв'язку вже як такого не було. Але потім я приїхав: бачу, будинок стоїть, бачу, скло розбите. Зрозуміло, що товариші шукали щось незвичайне, намагалися стати ближчими до 21 століття", - розповів актор.
Дмитро Танкович не приховує, що інші будинки постраждали набагато сильніше, тож радіє, що у нього з дому практично нічого не винесли. Зокрема, найдорожчим, що забрали загарбники став вінчестер. На ньому було сімейне фото актора. Цю крадіжку він назвав дуже прикрою.
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"Через те, що ми не колекціонуємо яйця "Фаберже", у нас немає дорогих золотих прикрас або картин, куплених на аукціоні... У нас просто хороший ремонт, але чогось дорого немає. Прикро за вінчестер, на якому були фотки . Ось це саме образливе. А решта – наживна справа», – зізнався Дмитро Танкович .
Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік.
Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні.
Також Politeka писала, що Танкович постраждав в перший же день відпустки з сім'єю.