Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде проекти "Холостяк" та "Холостячка". В останньому сезоні проекту знімався Олександр Топольський, який уже обрав собі пару, але поки що сезон не показали по телебаченню і невідомо, хто став переможницею проекту.
А днями стало відомо, що Віталій Кличко вирішив розлучитися зі своєю дружиною Наталією. Пара була одружена з 96-го року.
"Ми багато років живемо не лише у різних містах, а й у різних країнах. Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", - зазначив Віталій, коментуючи розлучення.
Григорій Решетник відреагував на новину у своєму сторіс.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Аж автобус ворушиться": потужні вибухи у Криму зняли зблизька, оголошено евакуацію
Невзоров повідомив, кого ще Кремль вирішив відправити на війну в Україну: "Прямо зараз..."
Денисенко поскаржилася на зарплату чоловіка, який служить в лавах ЗСУ: "Він там не через гроші"
Суддя "Співають всі" Приходько жорстко підколола Арестовича: "Пройшов битву за Константинополь..."
"Кум, ну ось ще один кандидат у проект Холостяк після перемоги", - написано було у сторіс.
А гумористичний паблік "Мемаграм" у своєму телеграмі вже припустив, де можна проводити церемонію троянд
"Церемонії троянд проходитимуть у "КМДА", - написано було у публікації.
Нагадаємо, Решетник закликав закінчувати непотрібні дискусії про мову та території
А ще Politeka повідомляла, що ведучий "Холостяка" Решетник показав на відео вагітну дружину, українці захоплені
Також Politeka писала, що дружина Решетника чесно зізналася, на що не наважиться навіть заради дітей