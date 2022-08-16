Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде проекти "Холостяк" та "Холостячка". В останньому сезоні проекту знімався Олександр Топольський, який уже обрав собі пару, але поки що сезон не показали по телебаченню і невідомо, хто став переможницею проекту.

А днями стало відомо, що Віталій Кличко вирішив розлучитися зі своєю дружиною Наталією. Пара була одружена з 96-го року.

"Ми багато років живемо не лише у різних містах, а й у різних країнах. Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", - зазначив Віталій, коментуючи розлучення.

Григорій Решетник відреагував на новину у своєму сторіс.

"Кум, ну ось ще один кандидат у проект Холостяк після перемоги", - написано було у сторіс.

А гумористичний паблік "Мемаграм" у своєму телеграмі вже припустив, де можна проводити церемонію троянд

"Церемонії троянд проходитимуть у "КМДА", - написано було у публікації.

Нагадаємо, Решетник закликав закінчувати непотрібні дискусії про мову та території

А ще Politeka повідомляла, що ведучий "Холостяка" Решетник показав на відео вагітну дружину, українці захоплені

Також Politeka писала, що дружина Решетника чесно зізналася, на що не наважиться навіть заради дітей



