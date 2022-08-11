Как сообщает Politeka.net, жена ведущего программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника регулярно выкладывает в сеть массу роликов, которые записывает в своем доме. Кристина Решетник говорит о своих благотворительных проектах,показывает любимые блюда и троих сыновей. И вот, наконец, дело дошло до спорта.
На своей странице в сети Инстаграм она показала упражнение для упругих ягодиц и сильных рук.
Кристина Решетник обожает ходить заниматься в фитнес-зал, где под руководством тренера оттачивает свои совершенные формы. Ее вдохновляющие ролики могут стать отличным подспорьем для всех желающих обрести желанный рельеф. И, похоже, вторжение рф в Украину не стало для нее поводом отдохнуть от физической активности.
Жена ведущего программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника записала новый ролик, где занимается фитнесом в тренажерном зале. Звезда использует специальный тренажер для проработки ягодиц и держит в руках гантели.
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"Занимаюсь трижды в неделю. Не скажу, что легко)) но меня занятия очень вдохновляют, мотивируют и заряжают! Советую всем)", - подписала кадры она.
В комментариях пользователи сети восхитились не только фигурой мамочки троих детей, но и поблагодарили Кристину Решетник за мотивацию: "Молодец! Мамочка трех сыновей", "Кайфово когда видишь изменения в теле, после хорошей тренировки обеспечено хорошее настроение", "Супер-крутая фигура".
Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника с детьми неожиданно обратилась к мужу.
Как сообщала Politeka, жена Решетника похвасталась неожиданным сюрпризом от мужа и сыновей.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник трепетно обратился к красотке-жене.