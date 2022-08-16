Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка". В последнем сезоне проекта снимался Александр Топольский, который уже выбрал себе пару, но пока сезон не показали по телевидению и неизвестно, кто стал победительницей проекта.
А на днях стало известно, что Виталий Кличко решил развестись со своей супругой Наталией. Пара была в браке с 96-го года.
"Мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", - отметил Виталий, комментируя развод.
Григорий Решетник отреагировал на новость в своем сторис.
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"Кум, ну вот еще один кандидат в проект Холостяк поосле победы", - написано было в сторис.
А юмористический паблик "Мемаграм" в своем телеграме уже предположил, где можно проводить церемонию роз
"Церемонии роз будут проходить в "КГГА", - написано было в публикации.
Напомним, Решетник призвал заканчивать ненужные дискуссии о языке и территориях
А еще Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник показал на видео беременную жену, украинцы восхищены
Также Politeka писала, что жена Решетника честно призналась, на что не решится даже ради детей