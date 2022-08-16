Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка". В последнем сезоне проекта снимался Александр Топольский, который уже выбрал себе пару, но пока сезон не показали по телевидению и неизвестно, кто стал победительницей проекта.

А на днях стало известно, что Виталий Кличко решил развестись со своей супругой Наталией. Пара была в браке с 96-го года.

"Мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", - отметил Виталий, комментируя развод.

Григорий Решетник отреагировал на новость в своем сторис.

"Кум, ну вот еще один кандидат в проект Холостяк поосле победы", - написано было в сторис.

А юмористический паблик "Мемаграм" в своем телеграме уже предположил, где можно проводить церемонию роз

"Церемонии роз будут проходить в "КГГА", - написано было в публикации.

Напомним, Решетник призвал заканчивать ненужные дискуссии о языке и территориях

А еще Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник показал на видео беременную жену, украинцы восхищены

Также Politeka писала, что жена Решетника честно призналась, на что не решится даже ради детей



