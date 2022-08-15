Пользователи сети согласились с выводами телеведущего Григория Решетника и подчеркнули, что его мысли "правильные" и "золотые".

Как сообщает Politeka.net, с началом полномасштабной российско-украинской войны массово начали переходить на государственный язык. Однако многие дискуссии ведутся также через территории и компромиссы с оккупантами.

Ведущий Григорий Решетник отметил на своей странице в Инстаграм, что не может понять, очем вообще можна дискутировать.

"Ты или любишь Украину, украинский язык, землю, культуру, уважаешь историю, традиции, музыку, предков, украинцев и все, что Богом дано… или… До свидания", - категорически заявил Григорий Решетник.

Телеведущий подчеркнул, что именно сейчас пора быть правдивыми и честными самими перед собой. Он добавил, что сейчас важно существование Украины и всего украинского, а потом дискуссии, варианты, самобытность и оригинальность.

"Люблю всем сердцем. Преданный тебе, наша сильнейшая и прекраснейшая", - добавил Григорий Решетник.

Пользователи сети согласились с выводами телеведущего и подчеркнули, что его мысли "правильные" и "золотые": "Метко", "Золотые слова", "Каждое слово прямо в цель", "Приятно слышать мудрого человека".

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.