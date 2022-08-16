Як пише Politeka.net , Олексій Завгородній – відомий український артист, якого знають під псевдонімом Позитив. Зірка був солістом групи "Час та Скло", але колектив припинив своє існування. Також зірка розлучився зі своєю дружиною Ганною Андрійчук, а нещодавно і втік від свого продюсера Потапа. А у новому інтерв'ю "ЖВЛ" Задворний розповів про проблеми з грошима.

Зірка навіть з'їхала з орендованої квартири на студію звукозапису. Артист зізнався, що зараз він у своїй оселі робить ремонт і дійшло до того, що сам фарбує батарею. Позитив при цьому згадав і про Потапу, за яким дуже нудьгує та чекає. Відомо, що Олексій перед початком війни виїхав з України і до цього дня не повертався назад, віддаючи перевагу безпеці.

"Ексклюзив у ЖВЛ

Репер Positiff розповів про матеріальну скруту, ремонт у новому будинку, який він робить самостійно і про дружбу з Потапом", - повідомив ЖВЛ у себе на сторінці.

Нагадаємо, Позитив із "Час і Скло" чесно відповів, чи повернеться на сцену з Дорофєєвою.

А ще Politeka повідомляла, що Позитив після розпаду "Час і Скло" мітить у "Голос країни" поряд із Дорофєєвою

Також Politeka писала, що Позитив із "Час та Скло" після розлучення нарешті показав дівчину, в яку закоханий.