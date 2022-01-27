Бывший солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, который выступает под псевдонимами ПЗТ и Позитив, показал девушку, в которую влюблен.

Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний - успешный исполнитель из Украины, который пел в дуэте с Надей Дорофеевой в группе "Время и Стекло". У артиста была супруга Анна Андрийчук, лучшая подружка Насти Каменских и известный дизайнер. Пара была вместе с 2006 года, а официально оформили отношения в 2013, но уже в 2021 году брак распался. В одной из социальных сетей артист предложил в сторис поговорить и задавать вопросы.

"Ты влюблен?", - спросил один из фанатов.

В ответ на этот вопрос Алексей опубликовал ролик с Кендалл Дженнер. Возле тега на ее страничку звезда поставил красное сердечко.

До этого звезда ответил, хотел ли бы он быть тренером на "Голосі країни" без Нади Дорофеевой.

"Мне очень нравится этот проект. "Голос країни" дарит многим талантам надежду и реализует артистов. Участие в таком шоу является главным подарком для любого начинающего творца. Быть частью рождения новых звезд - это супер крутая миссия для меня. Конечно, я бы с радостью вернулся в "Голос страны" как тренер", - написал артист.

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