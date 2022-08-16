Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний - известный украинский артист, которого знают под псевдонимом Позитив. Звезда был солистом группы "Время и Стекло", но коллектив прекратил свое существование. Также звезда развелся со своей супругой Анной Андрийчук, а недавно и ушел от своего продюсера Потапа. А в новом интервью "ЖВЛ" Задворный рассказал о проблемах с деньгами.
Звезда даже съехал с арендованной квартиры на студию звукозаписи. Артист признался, что сейчас он в своем доме делает ремонт и дошло до того, что сам красит батарею. Позитив при этом вспомнил и о Потапе, за которым очень скучает и ждет. Известно, что Алексей перед началом войны уехал из Украины и по сей день не возвращался обратно, предпочитая находится в безопасности.
"Эксклюзив в ЖВЛ
Рэпер Positiff рассказал о материальных затруднениях, ремонте в новом доме, который он делает самостоятельно и о дружбе с Потапом", - сообщил ЖВЛ у себя на страничке.
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Напомним, Позитив из "Время и Стекло" честно ответил, вернется ли на сцену с Дорофеевой
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