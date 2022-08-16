Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний - известный украинский артист, которого знают под псевдонимом Позитив. Звезда был солистом группы "Время и Стекло", но коллектив прекратил свое существование. Также звезда развелся со своей супругой Анной Андрийчук, а недавно и ушел от своего продюсера Потапа. А в новом интервью "ЖВЛ" Задворный рассказал о проблемах с деньгами.

Звезда даже съехал с арендованной квартиры на студию звукозаписи. Артист признался, что сейчас он в своем доме делает ремонт и дошло до того, что сам красит батарею. Позитив при этом вспомнил и о Потапе, за которым очень скучает и ждет. Известно, что Алексей перед началом войны уехал из Украины и по сей день не возвращался обратно, предпочитая находится в безопасности.

"Эксклюзив в ЖВЛ

Рэпер Positiff рассказал о материальных затруднениях, ремонте в новом доме, который он делает самостоятельно и о дружбе с Потапом", - сообщил ЖВЛ у себя на страничке.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" честно ответил, вернется ли на сцену с Дорофеевой

А еще Politeka сообщала, что Позитив после распада "Время и Стекло" метит в "Голос країни" рядом с Дорофеевой

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" после развода наконец показал девушку, в которую влюблен