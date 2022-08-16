Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений на красуні Христина, з якою офіційно оформив стосунки у 2020 році. А після початку війни Володимир пішов боронити Україну, а Христина зайнялася благодійністю. Дружина Остапчука, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася селфі, позуючи перед дзеркалом. Христина була в блузі та рожевій панамці. Знаменитість зробила селфі, піднявши два пальці вгору.
Йо...», – написала Христина у своєму Instagram-історії, де опублікувала нове фото.
Повідомлялося, що нещодавно дружина Остапчука заговорила про зміни у житті.
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"І справді, що в складних і критичних ситуаціях проходить «обнулення»...
Ще на початку війни один товариш сказав, що зараз буде таке чищення, яке ми й не очікували… так і відбувається…
Чищення думок, чищення людей, зміна оточення, зміна пріоритетів, зміна цілей, таке собі тотальне прибирання в душі (підкреслення «і»)…», - написала зірка.
Нагадаємо, відпочинок дружини Остапчука став упоперек горла, реакція Гірника пішла негайно.
А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого Остапчука потрапила під шквал критики, Гірник відповіла хейтерам
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