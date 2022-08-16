Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася фото, де позувала біля квітів та тримала кота.

"Софії Ротару не сподобалося б, як ви засипаєте мене квітами на концертах. Але, набагато більшим задоволенням для мене допомога тваринам", - написала Крістіна в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"кому цікава думка Софії Ротару??", "Лол, Софія Ротару", "Ротару взагалі сповнений жах, по-моєму. осквернила пісні Івасюка", "Дякую, що підтримуєте тварин", "Чи ти така маленька, чи кіт такий величезний. Який же він класний", "Незважаючи на купу квітів і чарівну господиню, що обіймає його ... кіт явно чимось серйозно незадоволений) може донатів трохи?).

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців .

Також Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій повідомила про неприємності у розпал концерту, кадри

А ще Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Соловій у білому міні не залишила байдужих