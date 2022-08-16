Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала возле цветов и держала кота.

"Софии Ротару бы не понравилось, как вы засыпаете меня цветами на концертах. Но, гораздо большим удовольствием для меня помощь животным", - написала Кристина в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"кому интересно мнение Софии Ротару??", "Лол, София Ротару", "Ротару вообще полон ужас, по-моему. осквернила песни Ивасюка", "Спасибо, что поддерживаете животных", "То ли ты такая маленькая, то ли кот такой огромный. Какой же он классный", "Несмотря на кучу цветов и очаровательную хозяйку, обнимающую его… кот явно чем-то серьезно недоволен) может донатов немного?)".

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