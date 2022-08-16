Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість у 2020 році розлучився з Оленою Войченком, з якою у нього залишилося двоє дітей. Одразу після цього Остапчук одружився з нотаріусом Христиною. А після початку війни Володимир подався захищати Україну, коли його дружина допомагала благодійністю українцям. А нещодавно Крістіна вирушила до Європи і поки що не дуже поспішає додому. Не забуває зірка і про Інстаграм, де поділилася фото у своєму сторісі.

На фото Крістіна сиділа за столиком, коли її зняла подружка. Все було б добре, якби не рана на губі, що у неї утворилася через герпес, на який дружина Остапчука скаржилася не так давно.

"Все було б Ок, якби я вміла скористатися фотошопом і замалювала цей треш на губі", - написала Христина в публікації.

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