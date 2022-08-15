Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк заговорила о чистке в своей жизни, поделившись необычной публикацией.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, которая недавно уехала в Европу и пока не планирует домой. А в новой публикации Кристина поделилась необычной публикацией.

"И правда, что в сложных и критических ситуациях проходит «обнуление»…

Еще в начале войны один товарищ сказал, что сейчас будет такая чистка, которую мы и не ожидали… так и происходит…

Чистка мыслей, чистка людей, смена окружения, смена приоритетов, смена целей, эдакая тотальная уборка в душе (подчеркивание «и»)…

Но знаете, что самое главное, что это все - наш путь и наш опыт, поэтому принимаем все достойно, и стоим крепко на двух ногах! Главное точно будет с нами – наши люди, любовь, правда, порядочность, уважение, искренность – вернемся к базовым настроениям, так сказать…", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя, прекрасная душа", "Вы нас к чему-то готовите, у Вас личная драма!?".

Напомним, отдых жены Остапчука стал поперек горла, реакция Горняк последовала незамедлительно

Также Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука попала под шквал критики, Горняк ответила хейтерам

А еще Politeka писала, что жена Остапчука ответила хейтерам, которые прошлись по ней из-за отпуска в Европе



