Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны осталась в Украине, но стала редко публиковать новые посты в своем Instagram, наконец вышла на связь с поклонниками и сразу заинтриговала новым хитом. На своей странице певица выложила очаровательное летнее видео, в котором звучит фрагмент ее новой композиции.

Как видно, в ролике Алина появилась в красивой природной локации, она стоит посреди полевой дороги и одним движением руки "гасит" солнце в небе. Перед камерой артистка появилась в нежном белом платье, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру. Пышные светлые волосы певицы распущены и небрежно уложены, а лица почти не видно из-за солнечного света.

В подписи к публикации Гросу написала: " Друзья, скоро премьера. И мне очень важно ваше мнение, каким вы видите муд-видео/клип на эту песню?". Поклонники тут же принялись обсуждать новое видео артистки: "Очень красивая композиция. Клип должен быть светлым и нежным", "Очень красивая песня", "Алинка, мы так скучаем по тебе, появляйся чаще в Инстаграме",

"Не надо выдумывать чего-то космического. Все гениальное – просто! Так что было бы лучше всего сделать клип таким как поется в песне: лужайка, озерце, веночек, любимый и ты", "Я вижу так: озерцо, как поется в песне, лодка, вы в вышитой рубашке и венке", "Думаю, клип с танцем с осенней или летней атмосферой", "Красиво", "Муд-видео: бежать по полю и собрать цветы, и у озера заплести венок".

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