Екс-солістка популярного гурту "NikitA" співачка Даша Астаф'єва з'явилася на риболовлі та показала, чому чоловіки так люблять цю справу.

Як повідомляє Politeka.net, багато українців люблять риболовлю. Цей процес приваблює чоловіків та жінок. І всі радіють, коли на вудку трапляється велика чи рідкісна рибка.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва не є винятком. На своїй сторінці в Інстаграм-сторізі вона розмістила фото, яке вдалося зробити під час риболовлі.

Даша Астаф'єва обожнює риболовлю – втім, виглядає вона на ній зазвичай просто та натурально. Для улюбленого заняття співачка відмовилася від яскравого макіяжу та укладки на користь природної краси.

Так, Даша Астаф'єва позувала перед камерою у білій довгій футболці з яскравим принтом та чорними штанами. Повсякденний образ доповнили рожева кепка. Волосся Даша поклала назад за вуха і зробила низький хвостик. На її обличчі щаслива і горда посмішка, а в руках улов, який вона в когось позичила для того, щоб зробити знімок.

"Хто рано прокидається... Той має сфоткатися з чужим уловом", - підписала кадри Даша Астаф'єва.

Головне для Астаф'євої – це процес, а не видобуток. Тож до улову співачка ставиться милостиво. Але бувають і винятки.



Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

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