Як повідомляє Politeka.net, багато українців люблять риболовлю. Цей процес приваблює чоловіків та жінок. І всі радіють, коли на вудку трапляється велика чи рідкісна рибка.
Популярна українська співачка Даша Астаф'єва не є винятком. На своїй сторінці в Інстаграм-сторізі вона розмістила фото, яке вдалося зробити під час риболовлі.
Даша Астаф'єва обожнює риболовлю – втім, виглядає вона на ній зазвичай просто та натурально. Для улюбленого заняття співачка відмовилася від яскравого макіяжу та укладки на користь природної краси.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Радимо виїжджати": з'явилося важливе звернення до мешканців багатотисячного міста
"Я в полоні": Саакашвілі звернувся до українців, розповівши, де він і що з ним
"Ще одна війна": на дорогах помітили колони військової техніки Туреччини, що відбувається
Нову заборону введуть в Україні, в Мережі радіють після рішення Ради: "Нарешті!"
Так, Даша Астаф'єва позувала перед камерою у білій довгій футболці з яскравим принтом та чорними штанами. Повсякденний образ доповнили рожева кепка. Волосся Даша поклала назад за вуха і зробила низький хвостик. На її обличчі щаслива і горда посмішка, а в руках улов, який вона в когось позичила для того, щоб зробити знімок.
"Хто рано прокидається... Той має сфоткатися з чужим уловом", - підписала кадри Даша Астаф'єва.
Головне для Астаф'євої – це процес, а не видобуток. Тож до улову співачка ставиться милостиво. Але бувають і винятки.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.