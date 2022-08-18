Экс-солистка популярной группы "NikitA" певица Даша Астафьева появилась на рыбалке и показала, почему мужчины так любят это дело.

Как сообщает Politeka.net, многие украинцы любят рыбалку. Этот процесс привлекает мужчин и женщин. И все радуются, когда на удочку попадается большая или редкая рыбешка.

Популярная украинская певица Даша Астафьева не исключение. На своей странице в Инстаграм-сториз она разместила фото, которое удалось сделать во время рыбалки.

Даша Астафьева обожает рыбалку - впрочем, выглядит она на ней обычно просто и натурально. Для любимого занятия певица отказалась от яркого макияжа и укладки в пользу естественной красоты.

Так, Даша Астафьева позировала перед камерой в белой длинной футболке с ярким принтом и черных штанах. Повседневный образ дополнили розовая кепка. Волосы Даша уложила назад за уши и сделала низкий хвостик. На ее лице счастливая и гордая улыбка, а в руках улов, который она у кого-то одолжила для того, чтобы сделать снимок.

"Кто рано просыпается... Тот должен сфоткаться с чужим уловом", - подписала кадры Даша Астафьева.

Главное для Астафьевой - это процесс, а не добыча. Так что к улову певица относится милостиво. Но бывают и исключения.



Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.