Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український актор та зірка "Квартал 95". Зірка має дружину Вікторію, яка народила йому дочку Лізу. Дівчинка нещодавно закінчила перший клас. А на новому відео дружина Ткача показала, як зворушливо співає дівчинка.
"Мамо,
ця пісня про те,
що багато мами залишилися без своїх синів.
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А потім я плакала разом із нею.
Тому що розумію,
що наші діти відчувають біль,
яку не повинні знати взагалі у своєму житті.
Вони зараз особливо вразливі, чуйні та сповнені дорослих відчуттів.
Робіть все
що від вас залежить,
щоб ваша дитина посміхалася !!!
Кожен день ,
кожну хвилину…
Вони наше майбутнє,
а майбутнє повинне буде сповнене щастям та посмішками…", - написала Вікторія.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"Моя квіточка хороша", "Боже, бідні діти, як це важко дивитися, коли вони всі розуміють", "Боже, я плачу. Яка вона у вас хороша дівчинка", "Мурашки та сльози", "До мурашок, до сліз" .
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала розваги з крихтою Ліззі, відео
А ще Politeka повідомляла, що дочка Ткача з "Квартал 95" влаштувала модний показ із танцями.
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