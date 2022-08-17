Дочка Юрія Ткача з "Квартал 95" зворушила піснею про загиблих українських захисників, вразивши до сліз українців.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український актор та зірка "Квартал 95". Зірка має дружину Вікторію, яка народила йому дочку Лізу. Дівчинка нещодавно закінчила перший клас. А на новому відео дружина Ткача показала, як зворушливо співає дівчинка.

"Мамо,

ця пісня про те,

що багато мами залишилися без своїх синів.

Адже вони просто захищають нас..." ...

А потім я плакала разом із нею.

Тому що розумію,

що наші діти відчувають біль,

яку не повинні знати взагалі у своєму житті.

Вони зараз особливо вразливі, чуйні та сповнені дорослих відчуттів.

Робіть все

що від вас залежить,

щоб ваша дитина посміхалася !!!

Кожен день ,

кожну хвилину…

Вони наше майбутнє,

а майбутнє повинне буде сповнене щастям та посмішками…", - написала Вікторія.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Моя квіточка хороша", "Боже, бідні діти, як це важко дивитися, коли вони всі розуміють", "Боже, я плачу. Яка вона у вас хороша дівчинка", "Мурашки та сльози", "До мурашок, до сліз" .

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