Дочь Юрия Ткача из "Квартал 95" растрогала песней о погибших украинских защитниках, впечатлив до слез украинцев.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известніый украинский актер и звезда "Квартал 95". У звезды есть жена Виктория, которая родила ему дочь Лизу. Девочка недавно закончила первый класс. А на новом видео жена Ткача показала, как трогательно поет девочка.

"Мам,

эта песня о том,

что многие мамы остались без своих сынов.

А ведь они просто защищают нас…" …

А потом я плакала вместе с ней.

Потому что понимаю,

что наши дети испытывают боль,

которую не должны бы знать вообще в своей жизни.

Они сейчас особенно уязвимы, отзывчивы и полны взрослыми ощущениями.

Делайте все

что от вас зависит,

чтобы ваш ребенок улыбался !!!

Каждый день ,

каждую минуту…

Они наше будущее,

а будущее должно будет преисполнено счастьем и улыбками…", - написала Виктория.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мой цветочек хороший", "Боже, бедные дети, как это тяжело смотреть, когда они все понимают", "Боже, я плачу. Какая она у вас хорошая девочка", "Мурашки и слезы", "До мурашек, до слез".

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