Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известніый украинский актер и звезда "Квартал 95". У звезды есть жена Виктория, которая родила ему дочь Лизу. Девочка недавно закончила первый класс. А на новом видео жена Ткача показала, как трогательно поет девочка.
"Мам,
эта песня о том,
что многие мамы остались без своих сынов.
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А ведь они просто защищают нас…" …
А потом я плакала вместе с ней.
Потому что понимаю,
что наши дети испытывают боль,
которую не должны бы знать вообще в своей жизни.
Они сейчас особенно уязвимы, отзывчивы и полны взрослыми ощущениями.
Делайте все
что от вас зависит,
чтобы ваш ребенок улыбался !!!
Каждый день ,
каждую минуту…
Они наше будущее,
а будущее должно будет преисполнено счастьем и улыбками…", - написала Виктория.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мой цветочек хороший", "Боже, бедные дети, как это тяжело смотреть, когда они все понимают", "Боже, я плачу. Какая она у вас хорошая девочка", "Мурашки и слезы", "До мурашек, до слез".
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