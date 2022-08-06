Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - успешный украинский артист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, с которой вместе более 10 лет. У пары есть дочь Лиза, которая в этом году закончила первый класс в элитной украинской школе. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством мужа, но и кадрами из личной жизни.
А в этот раз Виктория показала, какую вкусноту готовит ее отец.
"Сегодня у нас вкусный плов от папы", - написала Виктория.
"Что у вас сегодня, па?", - спросила Виктория, обращаясь к отцу.
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"Как-то случайно получилось", - ответил отец жены Ткача.
Стоит отметить, что звездая чета Ткачей активно поддерживает украицев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" показала, как маленькая дочь зажигает под дождем
А еще Politeka сообщала, что дочь Ткача из "Квартал 95" впечатлила талантом, мать все сняла на видео
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" с "чужой" женой и детьми устроил отдых прямо в квартире