Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория показала, как готовит ее отец, поделившись свежими кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - успешный украинский артист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, с которой вместе более 10 лет. У пары есть дочь Лиза, которая в этом году закончила первый класс в элитной украинской школе. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством мужа, но и кадрами из личной жизни.

А в этот раз Виктория показала, какую вкусноту готовит ее отец.

"Сегодня у нас вкусный плов от папы", - написала Виктория.

"Что у вас сегодня, па?", - спросила Виктория, обращаясь к отцу.

"Как-то случайно получилось", - ответил отец жены Ткача.



Стоит отметить, что звездая чета Ткачей активно поддерживает украицев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" показала, как маленькая дочь зажигает под дождем

А еще Politeka сообщала, что дочь Ткача из "Квартал 95" впечатлила талантом, мать все сняла на видео

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" с "чужой" женой и детьми устроил отдых прямо в квартире