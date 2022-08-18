Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, актриса та блогерка, яка прославилася завдяки серіалу "Школа", де вона зіграла ученицю Наташу. Тепер зірка відхрещується від цієї слави і не дуже любить, коли її називають Наталкою зі "Школи". Зірка має нареченого - блогера Олександра Волошина, з яким знаменитість нещодавно в'їхала в нову квартиру. Не забуває Трінчерії про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна поділилася фото, де позувала крупним планом. Трінчер зробила селфі, демонструючи неідеальність своєї зовнішності.

"А ще... Прищик, що бісить", - написала Ганна на фото.

"Бура, що гуляє", - додала зірка, демонструючи стрілочками, де є проблеми.

Повідомлялося, що Трінчер розповіла про той день, коли подружка повідомить стать дитини.

«Нарешті сьогодні цей день… Коли ви самі все дізнаєтеся. Хлопчик? Дівчинка? Та я жартую, не в мене дитина! Ми дізналися вчора підлогу, і я навіть встигла посваритися через гроші» - пожартувала Анна.

Нагадаємо, Трінчер та її коханий стали хрещеними батьками та обурили українців .

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у трендовому купальнику похвалилася веселими вихідними на природі .

Також Politeka писала, що Трінчер показала, які примхи влаштовує вдома за столом.



