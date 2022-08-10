Анна Тринчер является популярной украинской певицей и актрисой, которая любит раскрывать свои секреты красоты - этот раз не был исключением.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица и актриса, которая активно ведет социальные сети и привлекает внимание к своему творчеству. Также девушка старается рассказывать различные моменты из жизни о себе, чтобы получить больше пиара: скандалы, обсуждения, ссоры с возлюбленным.

При этом не стесняется Анна раскрывать свои секреты красоты или говорить о пластике груди, которую сделала не так давно. В этот раз девушка заговорила о том, как получить идеальный оттенок загара.

«Обожаю загар, сразу вид отдохнувшего и свежего человека. Но не рекомендую солярий! Это вероятность получить рак кожи, фотостарение и нельзя тем, у кого много родинок. Есть и альтернатива. Натуральные компоненты, естественный загар и эффект длится две недели.

+ дорисовала пресс, сделала тростниковый загар. Я просто в шоке от результата. Сори за спам, но это было достаточно незабываемо» - поделилась Анна впечатлениями.

Также Анна заговорила о такой проблеме девушек, как волосы на лице. Некоторым это доставляет дискомфорт:

«Волосы на лице – это абсолютно ок! И для девушек тоже! Поэтому не стесняйтесь, а если кто-то хочет изменить себя, то есть крутые лазеры, которыми можно легко и безболезненно убрать что-угодно. Знаю, что некоторые девочки бывают комплексуют по этому поводу… Не переживайте! Это правда решается на раз-два!» - говорит Анна.

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