Анна Тринчер является популярной украинской певицей и актрисой, которая нередко интригует кадрами, в этот раз звезда показала отчет с праздника.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер является популярной украинской актрисой и певицей, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни. В этот раз Анна представила отчет с праздника.

«Первые кадры с дн❤️ Отпраздновали очень душевно, почти никто не пил алкоголь, но было так весело – и это лучше всего. Спасибо всем, кто разделил со мной этот день❤️ Уютно, по-семейному, в узком кругу, без тусовок, за беседами – это для меня» - пишет под кадрами Анна.

В сети также отвечают:

«Такая красивая ❤; Красотка❤️; Прекрасная😍; Какие трогательные фото 😍; красиво 😍; Богиня😍; Красавица💗; красиво 😍; Шикарная 😍; Идеальная ❤😍; Очень хорошая ❤️; Вауууу🔥; Какие красивые 😍 А природа какая 🔥🔥Мирного неба!💙💛; Какие трогательные фото 😍; Красавица💗».

Также Анна показала, как иногда может позволить себе удариться в детство и побаловаться с возлюбленным во время очередного ужина. Сидя в пижаме за столом, Тринчер без фильтров показала свой шутливый образ.

Она вспомнила, как раньше отказывалась от невкусной еды в детстве, пока ей не "помогали".

«Что-то из детства» - пишет Анна под кадрами.

Напомним, Тринчер в узком топе похвасталась роскошными букетами после дня рождения

А еще Politeka сообщала, что Тринчер без фильтров показала, насколько неидеально у нее лицо с высыпаниями

Также Politeka писала, что Тринчер похвасталась, какой романтический вечер ей устроил жених, видео