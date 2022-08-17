Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно побывала на празднике крещения, неожиданно столкнулась с критикой.

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер активно ведет социальные сети, рассказывает о себе, делится личной информацией и нередко удивляет кадрами из личной жизни. О своих отношениях Анна также не стесняется говорить в Инстаграм ради привлечения внимания.

«Есть тема, которая у меня не выходит из головы…» - говорит Анна и показывает подборку сообщений, где недовольные пользователи критикуют ее за решение стать крестными родителями ребенку.

Так как Анна стала крестной мамой, ее возлюбленный стал крестным отцом – именно это и осудили в сети, из-за чего Тринчер поинтересовалась: «Третий день подряд, и это еще не все! Где это написано? И что делать?».

Ранее Тринчер неоднократно рассказывала, хочет ли она детей, делилась своими ожиданиями и планами на будущее, нередко удивляя откровениями. В этот же раз она решила подшутить над поклонниками во время вечеринки по случаю будущего рождения ребенка.

«Наконец-то сегодня тот самый день… Когда вы сами все узнаете. Мальчик? Девочка? Та я шучу, не у меня ребенок! Мы узнали вчера пол, и я даже успела поссориться из-за денег» - пошутила Анна.

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