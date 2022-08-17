Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер активно ведет социальные сети, рассказывает о себе, делится личной информацией и нередко удивляет кадрами из личной жизни. О своих отношениях Анна также не стесняется говорить в Инстаграм ради привлечения внимания.
«Есть тема, которая у меня не выходит из головы…» - говорит Анна и показывает подборку сообщений, где недовольные пользователи критикуют ее за решение стать крестными родителями ребенку.
Так как Анна стала крестной мамой, ее возлюбленный стал крестным отцом – именно это и осудили в сети, из-за чего Тринчер поинтересовалась: «Третий день подряд, и это еще не все! Где это написано? И что делать?».
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Новый запрет введут в Украине, в Сети ликуют после решения Рады: "Наконец!"
Депутат с топором набросился на мужчину, после этого приехал его отец с молотком: замес попал на видео
53-летняя Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты: "Если вы хотите измениться внешне..."
"Это все досадно и неприятно": Олег Скрипка получил от оккупантов неприятный сюрприз на даче под Бучей
Ранее Тринчер неоднократно рассказывала, хочет ли она детей, делилась своими ожиданиями и планами на будущее, нередко удивляя откровениями. В этот же раз она решила подшутить над поклонниками во время вечеринки по случаю будущего рождения ребенка.
«Наконец-то сегодня тот самый день… Когда вы сами все узнаете. Мальчик? Девочка? Та я шучу, не у меня ребенок! Мы узнали вчера пол, и я даже успела поссориться из-за денег» - пошутила Анна.
Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.
Как сообщала Politeka, "Показалось, что Джоли": Каминская из "НеАнгелов" показала, как выглядела десять лет назад.
Также Politeka писала, что "Как трогательно": Денисенко из "Крепостной" показала романтичные фото с мужем, который ушел воевать.