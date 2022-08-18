Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". У знаменитості є 19-річна дочка Марія, а також шестирічні двійнята Іван та Катерина. Марія з 15 років живе окремо від мами, адже батьки попросили її з'їхати на орендовану квартиру, адже після появи двійнят у будинку стало мало місця. Маша захоплюється з дійства танцями, а також нещодавно почала активно вести блог в Інстаграм. Там дочка Кравець не лише хвалиться своїми успіхами у танцях, а й особистими кадрами.
А на цей раз Маша поділилася декількома фото, які зробили на плівковий фотоапарат. На фото донька Кравець була з великим ланцюгом на шиї.
"Віктор + плівка = гарні фотки", – написала Маша під фото.
"Машечко, ви тут і є наймолодшість! Дуже хороші фото! Віте привіт. Плівка форева!)", - написала Олена Кравець у публікації.
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Фанати поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:
"Ці портрети - мистецтво. Дуже красиво!", "Машко, ви вау", "Маша, ти набридла", "Це обличчя .... найкрасивіше на планеті", "Дуже круті".
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