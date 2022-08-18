Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У знаменитости есть 19-летняя дочь Мария, а также шестилетние двойняшки Иван и Екатерина. Мария с 15 лет живет отдельно от мамы, ведь родители попросили ее съехать на съемную квартиру, ведь после появления двойняшек в доме стало мало места. Маша увлекается с самого действа танцами, а также недавно начала активно вести блог в Инстаграм. Там дочь Кравец не только хвастается своими успехами в танцах, но и личными кадрами.
А в этот раз Маша поделилась несколькими фото, которые сделали на пленочный фотоаппарат. На фото дочь Кравец была с большой цепью на шее.
"Виктор + пленка = красивые фотки", - написала Маша под фото.
"Машочек, вы здесь и есть самая молодость! Очень хорошие фото! Вите привет. Пленка форева!)", - написала Елена Кравец в публикации.
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Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:
"Эти портреты - искусство. Очень красиво!", "Машка, вы вау", "Маша, ты надоела", "Это лицо …. самое красивое на планете", "Очень крутые".
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