Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У знаменитости есть 19-летняя дочь Мария, а также шестилетние двойняшки Иван и Екатерина. Мария с 15 лет живет отдельно от мамы, ведь родители попросили ее съехать на съемную квартиру, ведь после появления двойняшек в доме стало мало места. Маша увлекается с самого действа танцами, а также недавно начала активно вести блог в Инстаграм. Там дочь Кравец не только хвастается своими успехами в танцах, но и личными кадрами.

А в этот раз Маша поделилась несколькими фото, которые сделали на пленочный фотоаппарат. На фото дочь Кравец была с большой цепью на шее.

"Виктор + пленка = красивые фотки", - написала Маша под фото.

"Машочек, вы здесь и есть самая молодость! Очень хорошие фото! Вите привет. Пленка форева!)", - написала Елена Кравец в публикации.

Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Эти портреты - искусство. Очень красиво!", "Машка, вы вау", "Маша, ты надоела", "Это лицо …. самое красивое на планете", "Очень крутые".

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" удивила видом с цепями и пирсингом: неожиданное фото

А еще Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" в коже заворожила дерзким образом: внезапное фото

Также Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" устроила эффектные танцы: красочное фото



