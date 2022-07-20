Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У знаменитости есть дочь Маша, которой 19 лет. А также есть двойняшки - сын Иван и дочь Екатерины. Сегодня, 19 июля, двойняшкам исполнилось по шесть годиков. И Маша решила показать своих братика и сестричку, разместив соответствующие кадры в своем блоге Инстаграм.
На фото братик с сестрой были в футболках и куда-то направлялись.
"Этим пупсам сегодня 6!", - написала Маша.
На еще одной фотографии ребята уже были на фоне самолета. Как можно понять, Мария делала снимки в аэропорту.
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Стоит отметить, 19-летняя Маша - старшая дочь Кравец, которая с 15-лет живет отдельно от родителей. Девушка снимает с подружкой квартиру, занимается танцами, а также ведет блог в социальной сети Инстаграм.
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