Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка посіла третє місце на Євробаченні, а кілька років тому перемогла на шоу "Маска". Минулого року Огнєвіч уже вирішила спробувати свої сили на проекті "Холостячка", де обрала переможцем проекту Андрія Задворного. Але пара одразу розлучилася після проекту. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу артистка поділилася фото, де позувала у білій сукні.
"Останнім часом дуже полюбила сукні. У них почуваюся по-особливому, навіть внутрішньо з'являється легкість))
Літо, запам'ятай мене саме такий, а я Тебе…. Вдихаю щохвилини і ловлю поцілунки сонця", - написала Злата під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Яка красива", "Ви неймовірна. Дуже-дуже красива", "Красива така", "Яка ви неймовірна", "Плаття просто неперевершене, вам так красиво в ньому!!", "Злата, ви фантастична, як завжди".
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