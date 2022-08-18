Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда заняла третье место на "Евровидении", а несколько лет назад победила на шоу "Маска". В прошлом году Огневич уже решила попробовать свои силы на проекте "Холостячка", где выбрала победителем проекта Андрея Задворного. Но пара сразу рассталась после проекта. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз артистка поделилась фото, где позировала в белом платье.

"В последнее время очень полюбила платья. В них чувствую себя по-особому, даже внутренне появляется легкость))

Лето, запомни меня вот именно такой, а я Тебя…. Вдыхаю каждую минуту и ловлю поцелуи солнца", - написала Злата под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красивая", "Вы невероятная. Очень-очень красивая", "Красивая такая", "Какая вы невероятная", "Платье просто непревзойденное, вам так красиво в нем!!", "Злата, вы фантастическая, как всегда".

Напомним, Огневич втиснулась в цветочное платье и дала совет, как получить кучу комплиментов

А еще Politeka сообщала, что у Огневич россияне украли песню, певица показала возмущающее видео

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич заявила, почему ее концерты важны в военное время



