Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда заняла третье место на "Евровидении", а несколько лет назад победила на шоу "Маска". В прошлом году Огневич уже решила попробовать свои силы на проекте "Холостячка", где выбрала победителем проекта Андрея Задворного. Но пара сразу рассталась после проекта. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз артистка поделилась фото, где позировала в белом платье.
"В последнее время очень полюбила платья. В них чувствую себя по-особому, даже внутренне появляется легкость))
Лето, запомни меня вот именно такой, а я Тебя…. Вдыхаю каждую минуту и ловлю поцелуи солнца", - написала Злата под фото.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая красивая", "Вы невероятная. Очень-очень красивая", "Красивая такая", "Какая вы невероятная", "Платье просто непревзойденное, вам так красиво в нем!!", "Злата, вы фантастическая, как всегда".
Напомним, Огневич втиснулась в цветочное платье и дала совет, как получить кучу комплиментов
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