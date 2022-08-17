Подружка Макса Барських співачка Міша Романа вразила виглядом у сукні з ефектним вирізом, поділившись кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Міша Романова – відома українська співачка, яка товаришує з українським виконавцем Максом Барським. Мишко також була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Романова після початку війни поїхала із сином до Німеччини, де перебуває й донині. Не забуває Міша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Романова поділилася кадрами, де позувала у чорній сукні з вирізом. Зірка стояла боком, вражаючи розкішними формами.

"Друзі, підкажіть будь ласка фотографів чи операторів у Берліні", - написала Романова.

Повідомлялося, що Романова поділилася фото, де сиділа в одних джинсах та прикривала свою красу квітами.

"Сьогодні у мене День Народження і все своє кохання, яке я отримала від усіх людей, які мене вже привітали і будуть вітати, я хочу направити нашим хлопцям ЗСУ, тому що від них сьогодні залежить те, в якій Україні ми житимемо. велике спасибі за вчора, за сьогодні та за завтра!”, - написала Міша.

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