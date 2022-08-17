Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая дружит с украинским исполнителем Максом Барских. Миша также была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Романова после начала войны уехала с сыном в Германию, где находится и по сей день. Не забывает Миша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Романова поделилась кадрами, где позировала в черном платье с вырезом. Звезда стояла боком, впечатляя роскошными формами.

"Друзья, подскажите пожалуйста фотографов или операторов в Берлине", - написала Романова.

Сообщалось, что Романова поделилась фото, где сидела в одних джинсах и прикрывала свою красоту цветами.

"Сегодня у меня День Рождения и всю свою любовь, которую я получила от всех людей, которые меня уже поздравили и будут поздравлять, я хочу направить нашим ребятам ВСУ, потому что от них сегодня зависит то, в какой Украине мы будем жить. Ребята, большое спасибо за вчера, за сегодня и за завтра!", - написала Миша.

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