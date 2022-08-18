Останнім часом Анджеліна Джолі стала частіше звертати увагу публіки на себе та її скандальне спілкування з Бредом Піттом часто стає причиною бурхливих суперечок. За інформацією Page Six , зараз у пресу потрапили нові дані у справі Джолі-Пітт.
Стало відомо, що Пітт був нібито п'яний і відвів Джолі до туалету. Там він "схопив її за голову і тряс", а також тряс за плечі. Сварка пройшла через одного з їхніх дітей. Джолі також заявила, що Пітт ударив кулаком у стелю літака і заявив, що вона псує родину.
Коли діти запитали: "Ти в порядку, матусю?", Пітт, за словами Джолі, відповів: "Ні, вона не в порядку, вона руйнує цю сім'ю, вона божевільна". Після відповіді одного з дітей Джолі утримала чоловіка на місці, коли він намагався підбігти до нього. В результаті артистка отримала травми спини та ліктя.
Вона представила фотографії своїх передбачуваних травм до ФБР для звіту, а також щоденники дітей. В інший момент під час польоту, згідно з початковим звітом ФБР, Джолі сказала, що Пітт облив її пивом, коли вона намагалася заснути.
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Раніше Джолі вирушила із дочкою Захарою оглядати місце її навчання. Кадрамі поділився віце-президент коледжу Дерріл Холломан в Інстаграм.
"Я зараз заплачу. Я ще не плакала, бо намагалася триматися», – каже Джолі у відео.
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