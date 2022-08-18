Анджеліна Джолі та Бред Пітт раніше не розкривали скандальних подробиць своїх сварок та розлучення, проте деталі потрапили до мережі зі звіту ФБР.

Останнім часом Анджеліна Джолі стала частіше звертати увагу публіки на себе та її скандальне спілкування з Бредом Піттом часто стає причиною бурхливих суперечок. За інформацією Page Six , зараз у пресу потрапили нові дані у справі Джолі-Пітт.

Стало відомо, що Пітт був нібито п'яний і відвів Джолі до туалету. Там він "схопив її за голову і тряс", а також тряс за плечі. Сварка пройшла через одного з їхніх дітей. Джолі також заявила, що Пітт ударив кулаком у стелю літака і заявив, що вона псує родину.

Коли діти запитали: "Ти в порядку, матусю?", Пітт, за словами Джолі, відповів: "Ні, вона не в порядку, вона руйнує цю сім'ю, вона божевільна". Після відповіді одного з дітей Джолі утримала чоловіка на місці, коли він намагався підбігти до нього. В результаті артистка отримала травми спини та ліктя.

Вона представила фотографії своїх передбачуваних травм до ФБР для звіту, а також щоденники дітей. В інший момент під час польоту, згідно з початковим звітом ФБР, Джолі сказала, що Пітт облив її пивом, коли вона намагалася заснути.

Раніше Джолі вирушила із дочкою Захарою оглядати місце її навчання. Кадрамі поділився віце-президент коледжу Дерріл Холломан в Інстаграм.

"Я зараз заплачу. Я ще не плакала, бо намагалася триматися», – каже Джолі у відео.

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