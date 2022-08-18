Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу предупредила поклонников, что мошенники могут действовать от ее имени.

Как сообщает Politeka.net, с начала полномасштабной войны в Украине Алина Гросу не часто делится моментами из жизни на своей странице в Instagram.

Однако тут произошло неожиданное ради чего певица решила сделать исключение и вышла на связь.

Так, в Инстаграм-сторис Алина показала, что какие-то неизвестные лица создали в аккаунт, поставив на аватарку ее фото.Певица отметила, что никакого отношения к данному профилю не имеет, а значит это все проделки мошенников.

"Я конечно, "люблю радовать людей", но эта страница - фейк, не ведитесь", - сообщила Гросу.

Ранее, певица выложила очаровательное летнее видео, в котором звучит фрагмент ее новой композиции.

Алина появилась в красивой природной локации, она стоит посреди полевой дороги и одним движением руки "гасит" солнце в небе. Перед камерой артистка появилась в нежном белом платье, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру.

Напомним, Гросу после долгой паузы вышла на связь и заинтриговала премьерой

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