Українці підтримали слова Потапа, багато хто закликав нарешті визнати росію - країною спонсором терористів, адже вони вбивають мирне населення.

Як пише Politeka.net, продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) активно висвітлює події в країні на своїй сторінці в Інстаграм, а також підтримує українців, які постраждали від російської агресії. Після нічних обстрілів росією житлових районів Харкова він не витримав і опублікував пост в Інстаграм.

Зокрема, рано-вранці окупанти з російського міста Білгород запустили у бік Харківської області вісім ракет. Через попадання однієї з ракет до 4-поверхового приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова, за попередніми даними, загинули 3 особи, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.). 8 осіб, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

"Салтівка! Харків! Тримайтеся! Ми з вами! Нехай горять в пеклі ці нелюди москальські!", - написав Потап і опублікував відео з місця подій.

Українці підтримали слова Потапа, багато хто закликав нарешті визнати росію - країною спонсором терористів, адже вони вбивають мирне населення: "Тварини кінчені… коли вже та гнилизна здохне кремлівська", "Боляче за свій Харків, і велика злість і ненависть до рашистів", "Що ще вони мають зробити, щоб їх визнали терористами нарешті", "Господи, якщо ти існуєш, роби щось".

Нагадаємо, що Потап насмішив українців пікантними кадрами з лукашенком і путіним.

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