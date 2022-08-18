Как пишет Politeka.net, продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) активно освещает события в стране на своей странице в Инстаграм, а также поддерживает украинцев, которые пострадали от русской агрессии. После ночных обстрелов россией жилых районов Харькова, он не выдержал и опубликовал пост в Инстаграм.

В частности, рано утром оккупанты из российского города Белгород запустили в сторону Харьковской области восемь ракет. Из-за попадания одной из ракет в 4-этажное помещения общежития в Слободском районе Харькова, по предварительным данным погибли 3 человека, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.). 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти.

"Салтовка! Харьков! Держитесь! Мы с вами! Пусть горят в Аду эти изверги москальские!", - написал Потап и опубликовал видео с места событий.

Украинцы поддержали слова Потапа, многие призвали наконец признать россию - страной спонсором терорристов, ведь они убивают мирное население: "Твари конченые… когда уже та гниль подохнет кремлевская", "Больно за свой Харьков, и большая злость и ненависть к рашистам", "Что еще они должны сделать, чтобы их признали терорристами наконец", "Господи, если ты существуешь, делай что-то".

Напомним, что Потап насмешил украинцев пикантными кадрами с лукашенко и путиным.

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