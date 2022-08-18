Учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут, зізнавшись у своїй нетрадиційній орієнтації. Чоловік заявив, що знайшов своє кохання, а його обранцем став колумбієць. Зараз пара побралася і готується до весілля.
Тим часом переможець «Холостячки» Андрій Задворний, який розбив Злате серце, відреагував на несподівану новину та висловив жаль, що не зможе бути на весіллі через воєнний стан у країні.
Одразу ж Задворного зацькували в Мережі. Користувачів обурила пропаганда одностатевих шлюбів. Вони закликали Задворного не робити цього. Також поцікавились, як пояснювати ці дії своїм дітям.
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На хейт Андрій вирішив відповісти.
«Я не пропагую одностатеві шлюби, це особистий вибір кожного. Я за надання можливості їх укласти всім, щоби люди могли законно оформити свої відносини», - написав він.
Крім того, Задворний закликав не орієнтуватися на церкву у сучасному світі.
«Я людина нерелігійна, тому на мене не діють їхні закони», - сказав блогер.
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