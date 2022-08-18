Учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут, зізнавшись у своїй нетрадиційній орієнтації. Чоловік заявив, що знайшов своє кохання, а його обранцем став колумбієць. Зараз пара побралася і готується до весілля.

Тим часом переможець «Холостячки» Андрій Задворний, який розбив Злате серце, відреагував на несподівану новину та висловив жаль, що не зможе бути на весіллі через воєнний стан у країні.

Одразу ж Задворного зацькували в Мережі. Користувачів обурила пропаганда одностатевих шлюбів. Вони закликали Задворного не робити цього. Також поцікавились, як пояснювати ці дії своїм дітям.

На хейт Андрій вирішив відповісти.

«Я не пропагую одностатеві шлюби, це особистий вибір кожного. Я за надання можливості їх укласти всім, щоби люди могли законно оформити свої відносини», - написав він.

Крім того, Задворний закликав не орієнтуватися на церкву у сучасному світі.

«Я людина нерелігійна, тому на мене не діють їхні закони», - сказав блогер.

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