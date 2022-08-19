Як пише Politeka.net, бізнесвумен, продюсер і колишня дружина репера Потапа Ірина Горова виклала свіже фото у своїх Інстаграм-сторіс.
На знімку 44-річна Горова позує із молодим чоловіком.
Вона тісно притиснулася і спокусливо посміхнулася до камери, не в силах утримати емоції.
Ірина Горова не приховувала, хто це і відзначила його у своїх «історіях».
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Бородатим чоловіком виявився Леонід Колосовський — український кліпмейкер та режисер. Відомий своєю спільною роботою з популярними українськими та російськими виконавцями – зйомкою відеокліпів. Широке визнання набув як режисер, який знімає кліпи-мільйонники.
Раніше ми писали, Ірина Горова разом із Надією Дорофєєвою, Позитивом, Олексієвим, Пивоваровим та іншими артистами приєдналася до акції "Діти-рятувальники – герої війни", присвяченої маленьким українцям.
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