Український продюсер Ірина Горова похвалилася фотографією з молодим бородатим чоловіком, тісно пригорнувшись до нього.

Як пише Politeka.net, бізнесвумен, продюсер і колишня дружина репера Потапа Ірина Горова виклала свіже фото у своїх Інстаграм-сторіс.

На знімку 44-річна Горова позує із молодим чоловіком.

Вона тісно притиснулася і спокусливо посміхнулася до камери, не в силах утримати емоції.

Ірина Горова не приховувала, хто це і відзначила його у своїх «історіях».

Бородатим чоловіком виявився Леонід Колосовський — український кліпмейкер та режисер. Відомий своєю спільною роботою з популярними українськими та російськими виконавцями – зйомкою відеокліпів. Широке визнання набув як режисер, який знімає кліпи-мільйонники.

Раніше ми писали, Ірина Горова разом із Надією Дорофєєвою, Позитивом, Олексієвим, Пивоваровим та іншими артистами приєдналася до акції "Діти-рятувальники – герої війни", присвяченої маленьким українцям.

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