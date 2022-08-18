Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер - відома українська співачка, актриса та блогерка, яка не лише нещодавно відсвяткувала свій день народження, а ще й стала хрещеною мамою. Артистка часто виставляє в Інстаграм різні моменти життя.
Цього разу Трінчер заговорила про творчість, дівчина намагається просунути свою кар'єру співачки вгору і працює над новими композиціями досить часто. Цього разу Ганна заявила, що на фанатів чекає щось справді нове.
Основою для пісні стали її дитячі спогади, пов'язані з бабусею:
«Багато хто з вас здогадався… Пам'ятаю, наче сьогодні. Мені років 5, і бабуся співає її замість колискової. А я уявляю її на сцені» - каже Ганна.
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«Є тема, яка в мене не виходить із голови…» - каже Ганна і показує добірку повідомлень, де незадоволені користувачі критикують її за рішення стати хрещеними батьками дитині.
Оскільки Анна стала хрещеною мамою, її коханий став хрещеним батьком – саме це й засудили в мережі, через що Трінчер поцікавилася: «Третій день поспіль, і це ще не все! Де це написано? І що робити?".
Нагадаємо, Трінчер та її коханий стали хрещеними батьками та обурили українців .
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у трендовому купальнику похвалилася веселими вихідними на природі .
Також Politeka писала, що Трінчер показала, які примхи влаштовує вдома за столом.