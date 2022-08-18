Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка, которая не только недавно отпраздновала свой день рождения, но еще и стала крестной мамой. Артистка часто выставляет в Инстаграм различный моменты из жизни.

В этот раз Тринчер заговорила о творчестве, девушка всячески старается продвинуть свою карьеру певицы в верх и работает над новыми композициями довольно часто. В этот раз Анна заявила, что фанатов ждет нечто действительно новое.

Основой для песни стали ее детские воспоминания, связанные с бабушкой:

«Многие из вас догадались… Помню, словно сегодня. Мне лет 5, и бабушка поет ее вместо колыбельной. А я представляю ее на сцене» - говорит Анна.

«Есть тема, которая у меня не выходит из головы…» - говорит Анна и показывает подборку сообщений, где недовольные пользователи критикуют ее за решение стать крестными родителями ребенку.

Так как Анна стала крестной мамой, ее возлюбленный стал крестным отцом – именно это и осудили в сети, из-за чего Тринчер поинтересовалась: «Третий день подряд, и это еще не все! Где это написано? И что делать?».

Напомним, Тринчер и ее возлюбленный стали крестными родителями и возмутили украинцев

А еще Politeka сообщала, что Тринчер в трендовом купальнике похвасталась веселыми выходными на природе

Также Politeka писала, что Тринчер показала, какие капризы устраивает дома за столом