Цього разу українська співачка та ведуча Оля Цибульська відверто розповіла про те, що вона зробила зі своїм обличчям, аби подобається собі.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та ведуча Оля Цибульська останнім часом дуже сильно змінилася. Вона не тільки зробила нову зачіску, її брови також стали зовсім іншими. На це звернули увагу шанувальники артистки та навіть запідозрили, що співачка використала ботекс.

Артистка у своєму Інстаграмі відповіла на підозри користувачів мережі.

Зокрема співачка відповіла запереченням+ і навіть почала водити бровами в різні боки, щоб користувачі мережі побачили зморшки. Виявляється, знаменитість використовувала зовсім інші процедури, щоб зробити свої брови такими високими.

"Ні, не ботокс. Це ламінування та фарбування брів. Тому вони у мене так стоять, як у молодого на весіллі, як то кажуть", - зізналася з гумором Оля Цибульська.

Крім того, Оля Цибульська зізналася, що навіть у найважчі моменти, коли емоції неможливо було контролювати, вона не приймала антидиприсанти. Їй у таких випадках допомагають заспокійливі чаї у комбінації з молитвами.

"Всі ці речовини, антидеприсанти, якщо й приймати, то лише за рецептом та приписом лікаря-психіатра", - доповнила артистка.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.